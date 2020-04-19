أمير سعودي يرفض اتهام العمالة الأجنبية بالمسؤولية عن تفشي كورونا

رفض الأمير عبد الرحمن بن مساعد اتهام العمالة الأجنبية العاملة بالسعودية بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتساءل الأمير عبد الرحمن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت قائلا "هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟"، مشيرا إلى" أن الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم، فقد تجد 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة، وهذا ليس ذنبهم".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشار العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات كورونا بالمملكة، إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.

وضمن توسيع الإجراءات لمحاربة كورونا، أعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق اليوم، عزل اثنين من الأحياء في منطقة الأحساء شرق المملكة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه على ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الفيصلية وحى الفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.