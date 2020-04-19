توريد 2291 طنا من القمح للصوامع والشون في قنا

أعلن أشرف الداودى، محافظ قنا، توريد 2291 طن و530 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، مؤكدا متابعته بصفة دورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و590 طن.

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراطا و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.