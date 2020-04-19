غادة والي: نتوقع زيادة الجرائم الخاصة بـ«الأدوية المغشوشة» والمعدات الطبية الفاسدة

قالت الدكتور غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن السكرتير العام للأمم المتحدة أصدر تقريرًا بعنوان أثر فيروس (كوفيد- 19) على المرأة، والعنف المنزلي وزيادة الاعتداء على النساء في الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى تقرير عن تأثير الفيروس المستجد على الأطفال.

وأضافت «والي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أنه تم تكليف المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بإعداد تقرير عن أثر جائحة كورونا على الجريمة المنظمة، متابعة: « بدأنا بجمع بيانات من مكاتب الأمم المتحدة، التي تبلغ 100 مكتب، في الدول المختلفة».

وأوضحت أنه يتم تحليل هذه البيانات والمعلومات المجمعة من المصادر الحكومية والمعلومات الرسمية، لإعداد تقارير عنها ووضع التوقعات المستقبلية بشأنها، مشيرة إلى أن هذه التقارير يتم مناقشتها ومراجعتها مع الحكومات.

وأشارت إلى التوقع العالمي بزيادة الجريمة الخاصة بالأدوية المغشوشة والمعدات الطبية، بسبب الزيادة في حجم الطلب، بالإضافة إلى زيادة معدلات الجريمة المتصلة بالإنترنت، لتحقيق المكاسب غير المشروعة، أو تجنيد الشباب، والتأثير على الأطفال والنساء.

وذكرت أن نتائج هذه التقارير ستظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أن منظمات الأمم المتحدة تعمل جميعها معًا، بقيادة السكرتير العام، وذلك من خلال اجتماع أسبوعي، لوضع مقترحات للحكومات المختلفة.

ونوهت بأنه يتم العمل على وضع تصورات لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، سواء الأثر الاقتصادي الاجتماعي، أو كيفية مواجهة الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتقديم مقترحات للحكومات المختلفة وعمل برامج للتدخل.