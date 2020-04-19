 تركي آل الشيخ يرفض تخفيض رواتب لاعبي ألميريا

أعلن نادي ألميريا، الإسباني، الذي يرأسه تركي آل الشيخ عن عدم خفض رواتب اللاعبين والموظفين، بالرغم من توقف النشاط الرياضي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رفض تركي آل الشيخ رئيس النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين، وجاء نص البيان على النحو التالي: "بناء على طلب تركي آل الشيخ، رئيس النادي، نود أن نوضح أنه خلال هذه الأزمة العالمية، لن يتم خفض رواتب اللاعبين أو الموظفين، حاليًا أو في المستقبل".

وأضاف: "يدرك النادي أن من ضمن مسؤولياته حماية جميع أعضائه خلال هذا الوضع الكارثي".

واتجهت العديد من الأندية الأوروبية، لخفض رواتب لاعبيه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي لم يسلم منها أكبر الأندية العالمية، مثل برشلونة، ريال مدريد، ويوفنتوس.

ولمكافحة فيروس كورونا، توقفت جميع الدوريات في العالم بأكمله تقريبًا، بعدما تفشى الوباء بشكل كبير.