إسماعيل يوسف: الزمالك لايفاوض صالح جمعة لهذه الأسباب

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، إن النادي لن يدخل في مفاوضات من أجل ضم صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية لقناة "النهار": "صالح جمعة لا يلعب في النادي الأهلي ولم يشارك منذ فترة طويلة، فلماذا يتعاقد معه الزمالك".



وأضاف :"الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الزمالك التعاقد مع صالح جمعة، هي طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحصول على خدماته وهذا لم يحدث حتى الوقت الجاري".



وأوضح أن الزمالك مدد تعاقد محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومندهش مما يتردد حول هذا الأمر.



وشدد إسماعيل يوسف أن هدفهم في الفترة المقبلة هو تجديد تعاقد الفرنسي كارتيرون في منصبه كمدير فني للفريق الاول.