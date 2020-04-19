بلدية باريس تكشف ملامح مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي



- أجهزة لتعقيم اليدين في محطات الحافلات والمترو.. واتجاه لالزام ركاب المواصلات العامة بارتداء كمامات



أعلنت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالجو، إنه سيتم تزويد محطات الحافلات ومداخل مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية بأجهزة لتعقيم اليدين ومن المرجح أن يتم إلزام الركاب بوضع كمامات في وسائل النقل العام فور رفع اجراءات الحجر المنزلي العام.

وقالت هيدالجو لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، إنه سيتم توفير الجل المعقم لليدين بشكل واسع مع محاولة العاصمة الفرنسية احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هيداليجو أن ذلك سيتضمن توفير أجهزة تعقيم مجانية في حمامات السباحة والملاعب الرياضية ودور رعاية المسنين وكذلك في الشوارع ومحطات الحافلات.

وتابعت أنه قد يتم إغلاق بعض شوارع باريس أمام السيارات خلال الفترة التي تعقب رفع العزل العام مباشرة. وقد يتم تحويلها إلى شوارع سريعة للدراجات في محاولة للحفاظ على خفض التلوث وعدم تفاقم تفشي الفيروس بشكل أكبر.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا في إنهاء العزل العام في 11 مايو مع توقع استئناف الدراسة في المدارس بعد ذلك ولكن الحكومة لم توضح بعد الموعد الذي من المرجح أن تستأنف فيه قطاعات أعمال مثل المقاهي ودور السينما نشاطها وإلى أي مدى سيسمح للناس بالتنقل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أنه بحلول 11 مايو سيكون بوسع فرنسا إجراء اختبار لأي شخص تظهر عليه أعراض (كوفيد-19) وتوزع كمامات على المواطنين.

إلى ذلك، نفي رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر، ارتكاب القيادة أي أخطاء بخصوص التعامل مع حاملة الطائرات النووية شارل ديجول، بعد إصابة 1046 بحار (كوفيد-19)، معتبراً أن الإجراءات التي تم اتخاذها تؤكد رد الفعل السريع للجيش الفرنسي.

وقال لوكوانتر خلال مقابلة مع محطة "تي.إف.1" الفرنسية إن مسألة إلغاء مهمة الحاملة تم طرحها في وقت مبكر جدًا، 4 أو 5 مارس وهو ما تم رفضه، موضحا ً أنه لم تكن هناك الحاجة لأي توقف لوجستي أساسي لحاملة الطائرات حتى تتمكن من مواصلة مهمتها في ظل ظروف صعبة للغاية.

وتابع أن السبب الثاني للرفض، لجعل الأمور أكثر صرامة قدر الإمكان من خلال حظر زيارة العائلات على متنها.

وأوضح لوكوانتر، أنه في وقت مغادرة حاملة الطائرات في 16 مارس، قرر قائدها فرض تدابير الاحتواء، وخلال هذه الفترة أصيب حوالي 15 حالة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة كان يتابعهم أطباء على متن حاملة الطائرات، وكان الأمر طبيعياً لا يدعو للقلق لسفينة على متنها أكثر من 1700 رجل وإمرأة.

وتابع:" قرر القبطان رفع تدابير الاحتواء بعد مرور أسبوعين وبالتالي التأكد من عدم وجود عدوى على متن شارل ديحول"، مشيرا إلي أن الحالات الأولى ظهرت في 4 أبريل الجاري.