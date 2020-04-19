 رئيس كازاخستان يشكر الهند على تبرعها بعقار طبي لمساعدة بلاده في احتواء كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس كازاخستان يشكر الهند على تبرعها بعقار طبي لمساعدة بلاده في احتواء كورونا

الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف
أ ش أ
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 9:52 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 9:52 م

وجه رئيس دولة كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم /الأحد/، الشكر إلى الهند على تبرعها بعقار (هيدروكسيكلوروكين) لمساعدة بلاده في معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء كازاخستان (كازانيفورم)، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن توكاييف قوله - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نتقدم بخالص الشكر لحكومة الهند وبشكل شخصي إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تبرعه بمواد طبية إلى كازاخستان لمساعدتها في احتواء فيروس كورونا.. هذا مؤشر كبير على الصداقة والتضامن، خاصة أنه يأتي في وقت حظرت فيه الهند تصدير الأدوية إلى الخارج".


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