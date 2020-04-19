صربيا تعتزم تخفيف إجراءات العزل بسبب كورونا بعد عيد الفصح الأرثوذكسي

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش مساء الأحد، أن بلاده ستبدأ تدريجيا في تخفيف القيود المفروضة بسبب مرض كوفيد-19 بعد عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وكانت صربيا فرضت قواعد عزل صارمة لاحتواء الوباء، بما في ذلك حظر التجول لمدة 84 ساعة يغطي مدة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بالكامل، التي بدأت يوم الجمعة، مما يعني أن الناس لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم حتى صباح الثلاثاء المقبل.

وقال فوسيتش لإذاعة "بينك" الخاصة في مقابلة في وقت متأخر من مساء السبت، إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، سيبدأ حظر التجول ليلا في البلاد في الساعة السادسة مساءً، بدلا من الخامسة مساء حاليا، ولكنه سيظل حتى الخامسة صباحًا من اليوم التالي.

وسيُسمح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بمغادرة العزلة الكاملة، التي كانوا فيها منذ منتصف مارس الماضي، وممارسة المشي لمسافات قصيرة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة بين الساعة 6 مساءً والساعة 1 صباحًا.

كما سيجري السماح بإعادة فتح المشاريع الصغيرة، مثل ورش الميكانيكا، وأعمال النظافة، ومتاجر البضائع الفنية يوم الثلاثاء.

كما تلقت مشاريع البناء الضوء الأخضر لإعادة التشغيل بداية من يوم الثلاثاء.

وقال "إذا تحول الأمر إلى الأسوأ ، فإننا سنلغي إجراءات التخفيف"، وإذا ظل الوباء تحت السيطرة ، فسيجري إعادة فتح المزيد من المحلات التجارية.

وسيجري تشغيل رحلات الطيران الدولية تدريجياً اعتباراً من 11 مايو المقبل.

وسجلت صربيا انخفاضا بطيئا في عدد الاصابات الجديدة بكوفيد-19 على مدار عدة أيام على الرغم من إجراء المزيد من الاختبارات، حيث تم حتى بعد ظهر يوم أمس السبت تسجيل 5994 حالة، مع 117 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.