ميلان يرفض رحيل بن ناصر

يرفض فريق ميلان الإيطالي فكرة الاستغناء عن متوسط ميدانه الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن فرضية الاستغناء عن بن ناصر غير مطروحة حاليًا لدى إدارة ميلان.

وأشارالموقع إلى أن مالك ميلان ينوي الاعتماد على بن ناصر كثيرًا في بناء فريق قوي للروسونيري خلال الموسم المقبل، وشدد الموقع الإيطالي على أن رقم 30 مليون يورو أقل من توقعات ميلان لقيمة بن ناصر.

وكانت تقارير فرنسية ربطت بن ناصر بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال صفقة تقدر بـ30 مليون يورو.