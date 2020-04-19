الصحة الإسرئيلية: 9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 167

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 167 حالة وفاة، وذلك في أعقاب تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن مسنًا توفي (96 عامًا) في مستشفى "لانيادو" في مدينة نتانيا، حيث رقد في المستشفى بحالة خطيرة جدا بعد إصابته بالفيروس، علما أنه عانى الكثير من الأمراض المزمنة.

وأعلنت مستشفى "بوريا" في طبريا عن وفاة مسنة (85 عاما)، متأثرة بإصابتها، علما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، حيث كانت تمكث في بيت المسنين "يفنئيل" الذي سبب وفاة 18 مسنا جراء إصابتهم بالفيروس، وأفادت مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة بوفاة مسن (80 عاما) من مدينة باقة الغربية، نتيجة إصابته بالفيروس، وهو يعد حالة الوفاة الثانية التي تشهدها البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948 جراء كورونا، حيث شهدت مدينة طمرة وفاة مسنة (90 عاما) نتيجة إصابتها بالفيروس في الـ12 من أبريل الجاري.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات في الفيروس، في الوقت الذي صادقت الحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى التي تنص على رفع التقييدات بشكل متدرج على سوق العمل والاقتصاد والسماح بعودة 30% من الموظفين والعمال، على أن تدخل تعليمات رفع القيود حيز التنفيذ اليوم الأول، وسيتم العمل بها حتى مطلع شهر مايو المقبل.