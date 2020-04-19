صحة الدقهلية: خروج 25 حالة من العزل بتمي الأمديد والمدينة الجامعية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، خروج 25 حالة شفاء من فيروس كورونا، من العزل بالمدينة الجامعية في المنصورة ومستشفى العزل بتمي الأمديد.

وأشاد مكي، بالجهود التي يبذلها فريق صحة الدقهلية "رجال الجيش الأبيض" في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

وكان قد تم تجهيز المدينة الجامعية بالمنصورة لاستقبال بعض حالات كورونا، وتخصيص مستشفى العزل بمدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، التي بدأت عملها منذ شهر لعزل المصابين بحالات فيروس كورنا المؤكدة، ضمن 10 مستشفيات خصصتها وزارة الصحة لذلك الغرض، وتقوم المستشفى بخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتضم مستشفى تمي الأمديد 126 سريرًا جاهزة لاستقبال المصابين، و25 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس، و25 مونيتور وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة.

فيما دفعت جامعه المنصورة بفريق طب المنصورة للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة في دعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد، ويتكون الفريق من 8 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب.