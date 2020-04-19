الصحة البرتغالية: تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 20 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى 20 ألف حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، أن 521 إصابة جديدة جرى تسجيلها في البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء انتشار عدوى "كوفيد-19" 20206 حالة، بينها 714 حالة وفاة (بما فيها 27 وفاة مسجلة منذ أمس السبت).

وذكرت الوزارة أن الوضع في شمال البلاد هو الأكثر تأزما، حيث تم تسجيل 12148 إصابة مؤكدة، بينها 409 وفيات.

يشار إلى تمديد حالة الطوارئ في البرتغال، والتي تم إعلانها سابقا للحد من انتشار العدوى، حتى 2 مايو المقبل.