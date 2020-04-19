نوير يبدي انزعاجه من كشف تفاصيل مفاوضاته مع بايرن

أبدى مانويل نيور حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم انزعاجه واضطرابه من تداول وسائل الإعلام لتفاصيل المناقشات الجارية مع بايرن بشأن تمديد عقده مع الفريق البافاري لكنه أكد تمسكه بالأمل في توصلهما لاتفاق بشأن العقد الجديد.

واستنكر قائد الفريق، في مقابلة مصورة مع صحيفة "بيلد آم سونتاج" شارك فيها وكيله توماس كروث ، ما يتردد إعلاميا بشأن مدة وقيمة العقد التي يطلبها لتمديد ارتباطه ببايرن.

وقال نوير : "يتضح لي تماما أنه من المثالية أن أدفع النادي لتمديد العقد لمدة خمس سنوات ، كما يفترض أن يكون هذا أمرا غير معلن حاليا".

وأضاف : "في الرابعة والثلاثين من عمري ، لا أستطيع أن أرى ما سأكون عليه عندما أبلغ التاسعة والثلاثين. هذا ما يجعل هذا التاريخ ، الذي أشيع بشكل مفتوح ، أمر غير عقلاني على الاطلاق".

وأوضح كروث : "يمكنني التأكيد بوضوح أننا في المفاوضات التي أجريتها مع حسن صالح حميديتش (المدير الرياضي لبايرن) وأوليفر كان (عضو مجلس إدارة النادي) تحلينا بالمرونة دائما فيما يخص مدة العقد".

وأشار كروث إلى أن مطالبة نوير براتب يبلغ 20 مليون يورو (7ر21 مليون دولار) كان "خاطئا" أيضا.

وانضم نوير لفريق بايرن في 2011 قادما من شالكه. ويرتبط الحارس المخضرم ، الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014 ، بعقد مع بايرن حتى صيف 2021 .

ويأمل نوير في أن يتوصل لاتفاق مع بايرن يكون بمثابة المكسب لكليهما.

وقال نوير: "أود تقديم ما لدي للفريق وبذل كل ما بوسعي حتى نحقق أكبر قدر من النجاح بأتم حماس... لذلك ، يجب أن تكون المتطلبات الأساسية صحيحة ، وهذا ما يجري الآن".

ولكن هذا لا يعني أنه يشعر بالسعادة تجاه هذه التفاصيل حتى وإن كان بعض ما تردد إعلاميا غير صحيح.

وقال نوير: "كان مهما دائما بالنسبة لي أن أستطيع الثقة في التعاون مع أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية ، وأنهم ، مثل ولائي كلاعب وقائد ، يتصرفون مع النادي. "إذا كانت الأمور تنقل الآن إلى الخارج ، فهذا أيضا شيء يتعلق بالتقدير".

ولا يتفاوض نوير شخصيا مع بايرن. وقال اللاعب : "ولهذا ، لا يمكنني الإشارة لشخص بعينه".

وقال كروث إن طاولة المفاوضات تشهد عددا قليلا من الأفراد ورغم هذا تنتشر المعلومات في النادي كله. وأوضح : "بالنسبة لنا ، هذا لا يمثل تشكيل ضغط علينا وإنما الأمر يتعلق بأساسيات".