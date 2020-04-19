جامعة الإسكندرية: عدم احتساب درجات الترم الثاني ضمن المجموع التراكمي

• المشروعات البحثية بالكليات يمكن أن يشارك فيها أكثر من طالب بحد أقصى 5 أفراد

عقد مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعا ممتدا بتقنية الفيديو كونفونس، برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة؛ لمناقشة آليات تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص استكمال الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 في إطار تطورات الوضع بالبلاد لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الكردي أن الجامعة حريصة على تغليب مصلحة الطلاب ووضعها في المقام الأول؛ بهدف عدم الإضرار بمستقبلهم بضياع سنة دراسية عليهم، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، وافق المجلس على إتاحة الفرصة للكليات باختيار أحد البديلين وهما (إعداد مشروع بحثي، أو امتحان إلكتروني)، حيث أوضح الكردي أن هناك مطلق الحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل (مقالة بحثية - مشروع بحثي - بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلا عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة "الاقتباس" في البحث العلمي.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يشارك في (المقالة بحثية - المشروع بحثي - البحث مرجعي) أكثر من طالب، بحيث يكون من (5:3) طلاب بحد أقصى 5 طلاب، ولفت إلى أن الجامعة ستقوم بدراسة المعايير التي ستقدمها كل كلية لمراجعة وتصحيح كل الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أي رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا، منوها بأن بنك المعرفة المصري سيكون هو المرجعية للطلاب في الحصول على المراجع والمصادر الخاصة ببحثهم، وسيقوم الطلاب بإرسال بحوثهم عن طريق البريد الرسمي الجامعي الذي تم تفعيله موخرا alexu.edu.eg@

وبالنسبة للامتحانات الإلكترونية، وافق المجلس على عقدها حسب إمكانيات كل كلية فيما يخص بنية تحتية تكنولوجية قوية تسمح بأداء هذه الامتحانات، مع إمكانية تقسيم الطلاب وقيامهم بأداء الامتحانات في أكثر من موعد.

ووافق المجلس على استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى 31 مايو نهاية الفصل الدراسي الثاني، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

كما وافق المجلس على عدم احتساب تقييم المواد الدراسية لهذا الفصل الدراسي ضمن المجموع التراكمي، واعتبار الطالب (ناجح أو راسب فقط)، على أن يتم تعويض طلاب المراحل الثلاث الأولى (الفرقة الأولى والثانية والثالثة) عن المواد التي لم يتم الانتهاء منها في بداية العام الدراسي القادم بمحاضرات مكثفة في بداية الفصل الدراسي.

وبالنسبة لطلاب السنوات النهائية (الفرقة الرابعة)، وافق المجلس على تأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، وسيتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم سواء في التجنيد أو السفر أو أي مشكلة أخرى.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وافق المجلس على عقد امتحاناتهم عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة، مع عدم احتساب فترة تعطيل الدراسة ضمن الفترة المطلوبة للحصول على الدرجة.

وبالنسبة للطلاب الوافدين الذين يتعذر تواجدهم لأداء الامتحانات، وافق المجلس على تأجيلها أو عقدها إلكترونيا.

وفيما يخص مواد التخلفات، وافق المجلس على ترحيل امتحانات هذه المواد وقيام الطلاب بأدائها في أقرب فرصة ممكنة بعد عودة الدراسة.