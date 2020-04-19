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أعدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مساء الخميس بترتيب ملاك أندية الدوري الإنجليزي أصحاب الأعلى ثروة بعد اقتراب بيع نادي نيوكاسل يونايتد لولي العهد السعودي محمد بن سليمان.

وقامت الصحيفة بوضع ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا في المركز السادس بالنسبة لأعلي ثروة، وسيصبح ولي العهد السعودي الأغنى بين ملّاك الأندية في بريميرليج عندما يستحوذ على نيوكاسل بثروة قيمتها 320 مليار جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة: "ناصف ساويرس حصل على أستون فيلا في يوليو 2018 من الصيني توني شيا، عندما امتلك 55% من اسهم النادي."

وأضافت الصحيفة أنه في إتمام الصفقة بشكل نهائي سيأخذ بن سلمان مكان الشيخ منصور مالك مانشستر سيتي الذي يمتلك ثروة قيمتها 23.3 مليار.

وأشارت الصحيفة أن ساوريس أتى في المركز السادس بثروة قيمتها 5 مليار جنيه، ليتفوق على ملّاك مانشستر يونايتد (التاسع) وليفربول (الـ12) في جدول الترتيب