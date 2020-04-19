التأمين الصحي بكفر الشيخ تشارك بفريق طبي بمستشفى العزل في بلطيم

قال أحمد فرج قاسم، مدير فرع التأمين الصحي في كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مستشفى التأمين الصحي بالعبور شاركت بفريق طبي في مستشفى العزل ببلطيم للقضاء على فيروس كورونا.

وأشار إلى أن انضم 10 من الفريق الطبي منهم 7 أطباء و3 ممرضين وممرضات، انضموا للعمل ضمن الطاقم الطبي، المكلف بعلاج مرضى فيروس كورونا، بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، وفق توجيهات الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأضاف قاسم أنه جرى عقد لقاء مع أعضاء الفريق الطبي المشارك في العمل بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، لدعمهم معنويًا وتحفيزهم على العمل.

وأكد أن الفريق مجهز ومدرب تدريب كامل على كيفية اكتشاف وعلاج الفيروس وطرق الوقاية منه، متمنيا القضاء على الفيروس، وتضامن الجميع مع الفريق الطبي.