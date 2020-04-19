النيابة تأمر بحبس شقيقين لحيازتهما مخدرات في الشرقية

أصدرت نيابة الصالحية الجديدة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لحيازتهما كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بمدينة الصالحية الجديدة.

وكانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة للمُخدرات، فرع العاشر من رمضان، مفادها اتجار "صابر.ع.م" 22 سنة، وشقيقه "محمد" 31 سنة، عاطلين، مُقيمين بناحية "المحسمة" بمحافظة الإسماعيلية، في المواد المخدرة، خاصةً مسحوق "الهيروين" المُخدر.

تم ضبط المتهمين في كمين أُعد لهما بطريق 36 الحربي بالقرب من مفارق "التل الكبير" بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، بالشرقية، وبحوزتهما كيلو جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، ومبلغ مالي وميزان حساس "ديجيتال".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.