شادي مؤنس: اخترت موسيقى مصرية ذات طابع شرقي لمسلسل «الفتوة»

قال الملحن والمؤلف الموسيقي شادي مؤنس، إنه شارك في رمضان المقبل بتأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بعملي «الفتوة» لياسر جلال و«جمع سالم» لزينة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «إنسايدر بالعربي» المذاع عبر شاشة «دبي»، أن مسلسل «الفتوة» يعود لزمن ماضي منذ 150 عامًا، واصفًا تلك الفترة بـ«الثرية»؛ لذلك اهتم بترجمة ذلك على هيئة موسيقى ذات طابع مصري بالآلات الشرقية.
أما مسلسل «جمع سالم»، أوضح أنه يدور في العصر الحالي ويصنف اجتماعي ومن النوع الهادئ، مضيفًا: «نشرت موسيقى في أول أيام حظر التجوال على منصتي عبر السوشيال ميديا، وتواصل معي أسرة المسلسل لتقديم موسيقى مشابهة».
وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، والذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضاً على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الاغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبه.
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.