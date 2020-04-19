شادي مؤنس: اخترت موسيقى مصرية ذات طابع شرقي لمسلسل «الفتوة»

قال الملحن والمؤلف الموسيقي شادي مؤنس، إنه شارك في رمضان المقبل بتأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بعملي «الفتوة» لياسر جلال و«جمع سالم» لزينة.

قال الملحن والمؤلف الموسيقي شادي مؤنس، إنه شارك في رمضان المقبل بتأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بعملي «الفتوة» لياسر جلال و«جمع سالم» لزينة.

قال الملحن والمؤلف الموسيقي شادي مؤنس، إنه شارك في رمضان المقبل بتأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بعملي «الفتوة» لياسر جلال و«جمع سالم» لزينة.