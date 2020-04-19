الداخلية تشن حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى ونهر النيل

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تأمين تنفيذ قرارين إزالة لعقارين مخالفين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

كما تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أرضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمديريات أمن "الإسكندرية، أسيوط، الدقهلية، الفيوم، الوادى الجديد، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون .تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.