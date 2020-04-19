حريق كبير بمنطقة أحراج ومستنقعات في شمال غربي ألمانيا وإخلاء عدد من المنازل

اندلع حريق ضخم اليوم السبت على مساحات شاسعة من الأحراج الموجودة بمحمية طبيعية في بابنبورج بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة مساء اليوم السبت في بيان لها إن قوات الإطفاء سيطرت على الحريق، لكنها ما تزال تواجه النيران.

وذكر البيان أن المستنقع الذي شبت فيه النيران يقع في محمية أشيندورف الطبيعية بمنطقة إمزلاند وامتد على مساحة 40 ألف متر.

وأضاف البيان أن الحريق شب على حافة منطقة مأهولة.

وجاء في بيان الشرطة أيضا أن العديد من المنازل أخليت بدافع تأمينهم من الحريق، مشيرا إلى أن أكثر من 200 من أفراد الإنقاذ والإطفاء تعاملوا مع الموقف.