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تراجع شعبية الرئيس الفرنسي بنسبة طفيفة خلال شهر أبريل الجاري

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 3:11 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 3:11 م

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة طفيفة خلال شهر أبريل الجاري، بعد ارتفاع بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقا لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة "لو جورنال دي ديمانش" اليوم الأحد.

وقد تراجعت شعبية ماكرون بنسبة نقطة مئوية في أبريل الجاري لتصل إلى 42%، عقب أن ارتفعت بواقع 11 نقطة في مارس الماضي.

وشمل الاستطلاع 1942 شخصا، وتم إجراؤه هاتفيا وعلى شبكة الإنترنت في الفترة ما بين 8 و18 أبريل الجاري.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب ارتفعت بواقع نقطتين لتصل إلى 44%، وهى أعلى نسبة منذ مايو 2018.

وخلص استطلاع آخر للرأي، إلى أن الثقة في تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا ارتفعت إلى 46%، بزيادة بواقع 8 نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي.

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