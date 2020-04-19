مخاوف في نيوزيلندا من تأثير إجراءات مكافحة كورونا على الحقوق والحريات

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تفاصيل المرحلة التالية من الحظر والإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن النيوزيلنديين لن يعرفوها حتى غد الاثنين عندما تخرج البلاد من المرحلة الحالية، المتمثلة في البقاء داخل المنزل وتعطل الأعمال ضمن تدابير الإبعاد الاجتماعي.

وبغض النظر عن متى تتغير قواعد الإغلاق الحالية، ستحتفظ الحكومة النيوزيلندية بسلطات استثنائية على حياة الناس، حتى تنتهي البلاد من حالة الطوارئ هذه.

وهذه القوة أو السلطة، على سبيل المثال كإجبار الناس بالبقاء في المنزل إلى إمكانية جعل اللقاحات أو الاختبار إلزامي، يمكن أن تنتهك العديد من الحقوق والحريات.

وكانت التدخلات محدودة نسبيًا حتى الآن، ولكن نظرًا لأن حالة الطوارئ يمكن أن تستمر، فمن الجدير معرفة كيف يؤثر ذلك على حقوق الشعب النيوزلندي، وفقا لموقع (ذا كونفرزيشن).

حرية التجمع والتنقل

تم تمديد حالة الطوارئ في نيوزيلندا يوم الثلاثاء 14 أبريل لمدة 7 أيام أخرى، ويمكن أن تستمر حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، أو يمكن تقسيمها إلى حالات الطوارئ المحلية، إذا لم يعد هناك حاجة لاستمرار حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

فقدان الحق في التجمع وحرية التنقل هو ما يثير قلق المواطنين، وتعود قدرة السلطات على فرض هذه القيود لتمكين الحجر الصحي ومنع انتشار الأمراض المعدية إلى القوانين التي تم تقديمها عام 1842، وتم العثور على المعادلات الحديثة لهذه السلطات في قانون الصحة وقانون الدفاع المدني وإدارة الطوارئ.

إن توفير هذه القيود يظل احترازيًا ومتناسبًا مع المخاطر، فمن غير المحتمل أن يتم مواجهتها بشكل جدي، لكن لا يمكن أن تصبح هذه القيود لأجل غير مسمى، أو أن تفرض دون مبرر.

حرية الكلام والحق في محاكمة عادلة

الحرية التالية المعرضة للخطر في أوقات الطوارئ هي حرية الكلام وما يرتبط بها من حرية الصحافة، فعلى عكس العديد من الدول الاستبدادية، لم يتم انتهاك حرية التعبير للنيوزيلنديين في حالة الطوارئ.

ورصدت الحكومة أخبارًا مزيفة لكنها لم تفرض رقابة على ما تم الإبلاغ عنه أو من يمكنه طرح الأسئلة.

والحق في العدالة هو الأقدم على الإطلاق، ويعود تاريخه إلى ماجنا كارتا عام 1215، وهو ما يضمن عدم حرمان أي مواطن من العدالة أو تأخيرها.

وينص هذا على الحق في المحاكمة من قبل هيئة محلفين، عندما تشمل عقوبة الجريمة السجن لمدة عامين أو أكثر.

الاستثناء من هذا الحق -أثناء حالة الطوارئ- هو أنه يجوز للقضاة تعديل قواعد المحكمة حسبما يرونه ضروريًا لمصلحة العدالة، ويمكن تأجيل الإجراءات.

استخدم القضاء هذه القواعد استجابةً لتحدي الوباء، وقسم العمل بين المسائل ذات الأولوية والمسائل غير العاجلة، والتي تم دفعها إلى حد كبير إلى جانب واحد.

الحريات الطبية والحق في التصويت

يكمن التحدي في أن التنقل الآمن بعد انتهاء الحظر، قد يتطلب الفحص الطبي الإلزامي والتطعيم، بمجرد توفر اللقاح، ومن المحتمل أن تتعارض هذه السلطات بشكل مباشر مع الحق في رفض العلاج الطبي.

إن الحرية النهائية المعرضة للخطر في أوقات الطوارئ هي الحق في التصويت والانتخاب.

على عكس الدول الأخرى حيث يتم استخدام حالة الطوارئ كذريعة للتمسك بالسلطة، تظل الانتخابات في نيوزيلندا معلقة في 19 سبتمبر، وتقوم اللجنة الانتخابية بوضع خطط طوارئ لجعل العملية آمنة وقابلة للتطبيق.

ولا يمكن تمديد الولاية النيوزيلندية لمدة ثلاث سنوات إلا إذا صوت 75% من جميع النواب لها، وهذا أمر غير مرجح.