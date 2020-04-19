إزالة 32 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف

أعلن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 32 حالة تعد على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة، بواقع 21 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى (الميمون، قمن العروس، الديابية وأبوصير الملق، عطف افوه، الحومة وميدوم) مركز الواسطى، و4 حالات تعد على مساحة 320 مترا من أراضى أملاك الدولة بقرية طما فيوم مركز إهناسيا، و6 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الزيتون مركز ناصر، وحالة تعد على مساحة 2 قيراط ونصف بقرية تلت مركز الفشن، فيما تم ضبط وإيقاف حالتى بناء مخالف إحداهما "دون ترخيص" بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، والثانية أعمال بناء مخالف لدورعلوى خارج الحيز العمراني بمنطقة الحمرايا شرق النيل مركز بني سويف.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد ومواجهة البناء المخالف.

وأوضح محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.