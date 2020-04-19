اليونسكو تشيد بمبادرة وزارة السياحة والآثار «اكتشف مصر من بيتك»

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" شعوب العالم إلى اكتشاف الحضارة المصرية الرائعة من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#.

وأشادت منظمة اليونسكو -في تغريده لها على موقع (تويتر)، اليوم الأحد- بالمبادرة المصرية، ووصفتها بأنها وسيلة مهمة وتسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، كما أنها تكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المسجد، مؤكدة أننا في وقت الأزمات دائمًا ما نحتاج إلى الثقافة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أطلقت عددًا من الزيارات الافتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).