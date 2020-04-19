المتحدة للخدمات الإعلامية تحشد نجوم الأغنية على الحياة وCBC للاحتفال مع المصريين بأعياد الربيع

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة سهرة خاصة بمناسبة أعياد الرييع على قنوات الحياة وCBC فى العاشرة من مساء غدا الاثنين.

وسيتم ذلك وفقا لمراعاة إحتياطات التباعد الاجتماعى للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 .

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة أنه من المتوقع مشاركة عدد من النجوم، منهم؛ حميد الشاعري، وهشام عباس، ومحمد محيي، ومصطفى حجاج، ومحمد عدوية، ومن الفرق الموسيقية الغنائية فريقي "وسط البلد" و"مسار إجباري".

وأكد "صالح" أن السهرة هى جزء دور القنوات فى تقديم مادة ترفيهية فى مثل هذه المناسبات وفقا لتكليفات مجلس ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسى والتي تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب ونعد المشاهدين بالمزيد باذن الله.