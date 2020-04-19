كبار العلماء في السعودية توصي بصلاة الفريضة والتراويح خلال رمضان في البيت

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عموم المسلمين بأن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح خلال شهر رمضان في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

وشددت الهيئة، في بيان صحفي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم، على وجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد.

ودعت إلى أن يتجنب المسلم التجمعات؛ نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك الإفطار والسحور الجماعي.

وطالبت المسلمين بإخراج الزكوات ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى .

وأوصت الهيئة بالاستعداد لشهر رمضان بالرجوع إلى الله تعالى ومحاسبة النفس والعزم على الطاعة.

في غضون ذلك، أفادت قناة العربية السعودية بأنه تم "تفعيل كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيًا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد".

وأوضحت "وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال".

من جهته، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن "تفعيل الكاميرات الحرارية لفحص مرتادي الحرمين الشريفين، يمثل نقلة نوعية في مستوى الإجراءات الاحترازية ويجسد اهتمام القيادة بصحة مرتادي الحرمين الشريفين. ويأتي هذا التوجيه من أجل زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء والداء الخطير، وحرصا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين".

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 97 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1088 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 9362 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 69 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1398 حالة.