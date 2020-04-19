محافظ قنا يتفقد أحواض صرف صحي الغابات الشجرية بالجبلاو

تفقد محافظ قنا أشرف الداودي أحواض مياه الصرف الصحي بالغابات الشجرية بمنطقة الجبلاو التي تسربت منها كميات مياه علي الزراعات المجاورة للأحواض.

حيث تفقد المحافظ احواض مياه الصرف والزراعات المتضررة والتقي بعدد من المواطنين المتضررين واستمع إلى شكواهم، وعلى فور كلف مديرية الزراعة وشركة مياه الشرب بتشكيل لجنة لحصر الزراعات المتضررة وتقدير حجم الخسائر الناتجة عن تسريب المياه وتعويض المتضررين.

كما كلف شركة مياه الشرب بتدعيم السد الترابي لأحواض مياه الصرف بما يضمن عدم تسرب المياه مرة اخري، ووجه الشركة بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبحث زراعة الغابة الشجرية من خلال الشركة لاستيعاب كمية المياه القادمة من محطات الصرف الصحي، كما وجه الهيئة القومية لمياه الشرب بأنهاء تنفيذ خط السيب النهائي بمشروع توسعات صرف صحي قنا 55 الف م3/يوم.

واعطى المحافظ تعليماته لمسئولي مجلس مدينة قنا باستمرار أعمال رش الناموس بمختلف المناطق بقرية الجبلاو حفاظا على الصحة العامة لأهالي القرية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق المحافظ خلال الجولة كمال شلبي السكرتير العام، ووليد البيلي السكرتير المساعد، والنائب محمود الضبع عضو مجلس النواب ووكلاء وزارتي الري والزراعة والتضامن الاجتماعي ومسئولو مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.