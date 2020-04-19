الملكية الأردنية: لدينا سيولة نقدية تكفي حتى نهاية يونيو



أعلنت شركة "الملكية الأردنية"، شركة الطيران الوطنية بالأردن، أن لديها سيولة نقدية تكفي حتى نهاية حزيران/يونيو، مضيفة أنها تعتزم طلب إعفاءات ضريبية من الحكومة، بعدما تسببت جائحة كورونا في تعطيل حركة الطيران حول العالم.

وقال ستيفان بيشلر الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج" :"لا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث عن الخسائر، ولكن للحديث عن الحفاظ على السيولة النقدية حتى الخروج من الأزمة"، مضيفا :"يمكننا الاستمرار لشهرين".

وأوضح أن الشركة لا تعتزم طلب دعم نقدي من الحكومة، لافتا إلى أن الشركة إنما تسعى للحصول على إعفاءات ضريبية وتأجيل سداد مستحقات عليها.

وتعاني شركات الطيران حول العالم في ظل توقف شبه كامل وغير مسبوق لحركة السفر من جراء إغلاق مختلف دول العالم لحدودها للسيطرة على تفشي الفيروس.