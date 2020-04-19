كوريا الجنوبية تمدد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 مايو المقبل

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، اليوم الأحد، أن الحكومة قررت تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 مايو المقبل، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، مع تخفيف التوجيهات لبعض الحالات مثل التجمعات الدينية واختبارات التوظيف.

وأوضح جيونج، أن التباعد مع الأخرين في الأماكن العامة وتعقيمها اليومي وارتداء كمامات الوجه سيبقى كما هو بموجب تدابير التباعد الاجتماعي، التي تم تمديدها حتى يوم 5 مايو.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأوامر الإدارية التي أوصت بشدة بإغلاق الكنائس والحانات والصالات الرياضية والمعاهد الأكاديمية بشكل مؤقت، سيتم رفعها بشرط أن تلتزم هذه المرافق بقواعد الحجر الصحي بشكل صارم.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن المرافق العامة المفتوحة مثل الغابات الترفيهية، ستستأنف عملها عندما تكون جاهزة، وأيضا الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق مثل المسابقات بدون جمهور ستُستأنف، طالما أنها تلتزم بمتطلبات الحجر الصحي الصارمة.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ في السماح بامتحانات التأهيل واختبارات التوظيف بشرط الالتزام بقواعد الحجر الصحي، موضحا أن الحكومة ستنظر في فتح المدارس على مراحل نظرا للأوضاع الشاملة، داعيا وزارة التعليم إلى جمع الآراء وإجراء نقاشات تفصيلية بهذا الصدد، حيث تطبق البلاد التعليم عن بعد في المدارس لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وأكد أن الحكومة ستنفذ "تدابير التباعد الاجتماعي مع ممارسة الحياة اليومية" ابتداء من يوم 6 مايو المقبل، إذا استمر الوضع بشكل مستقر على غرار المستوى الحالي.