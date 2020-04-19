باريس تعتزم توزيع مليوني كمامة لسكانها مجانا

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من المقرر أن يتم توزيع نحو مليوني كمامة لسكان باريس مجانا لمساعدة المواطنين على وقاية أنفسهم من فيروس كورونا.

وقالت عمدة باريس آن هيدالجو لصحيفة "لو جورنال دي ديمانش" إن المدينة تعتزم توزيع نصف مليون كمامة، يمكن إعادة استخدامها، بحلول نهاية أبريل الجاري.

وسوف يحصل جميع مواطني باريس على كمامات بحلول منتصف مايو المقبل. وقال هيدالجو إن تكلفة توزيع الكمامات تصل إلى نحو 3 ملايين يورو (2ر3 مليون دولار).

وأوضحت هيدالجو أن الكمامات سوف تكون متوافرة في الصيدليات، حيث من المقرر أن يتلقى أفراد الفئات الأكثر ضعفا وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة الكمامات أولا.

كما طالبت هيدالجو بجعل ارتداء الكمامات أمرا إجباريا في وسائل النقل العام.

وأوضحت هيدالجو أن باريس، المكتظة بالسكان، يعيش بها 20 ألف مواطن في كل متر مربع.

وأضافت أن هذا العدد يرتفع إلى 40 ألف مواطن في بعض المناطق.

وذكر هيدالجو، أن باريس تسعى حاليا لإجراء اختبارات فحص كورونا لأغلبية سكان المدينة.

وكانت فرنسا قد خضعت لإجراءات إغلاق صارمة منذ منتصف مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حاليا حتى 11 مايو المقبل.

وسجلت فرنسا حتى الآن أكثر من 19 ألف حالة وفاة بالفيروس.