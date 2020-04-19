عالم في مجال مكافحة الأوبئة: استراتيجية السويد المثيرة للجدل لمواجهة كورونا فعالة

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قال العالم في مجال الأوبئة السويدي أندريس تيجنيل إن التوجه الغريب الذي تبنته السويد لمواجهة فيروس كورونا بدأ يسفر عن نتائج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيجنيل القول لوسائل إعلام محلية إن الأرقام الأخيرة بشأن معدلات الإصابة والوفيات تشير إلى أن الوضع بدأ يستقر.

وكانت السويد قد اختارت عدم غلق المدارس وصالات الجيم والحانات والمطاعم لمواجهة فيروس كورونا، وطالبت الحكومة بدلا من ذلك المواطنين بالتصرف بمسؤولية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وقد تبنت دول العالم استراتيجيات مختلفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ولم يتضح بعد الاستراتيجية الأكثر فعالية، ولكن في ظل الضرر الاقتصادي الذي سببته قواعد الإغلاق الصارمة، اجتذبت الاستراتيجية السويدية اهتماما كبيرا فى أنحاء العالم.

وكانت السويد قد سجلت 29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 1540 حالة.