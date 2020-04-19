موسكو تحفز ماديا المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم

أعلنت سلطات العاصمة الروسية، موسكو، أنها ستقدم مقابلا مالياً للمتبرعين ببلازما الدم من حاملي الأجسام المضادة لـ"كوفيد-19" يقدر بـ1250 روبل (17 دولاراً أمريكيا) لكل 150 ملليترا من البلازما، و5000 روبل (67 دولاراً) مقابل 600 ملليتر.

وأفاد بيان لمكتب عمدة موسكو اليوم الأحد، بأن حكومة المدينة قررت دفع حوافز مادية للمتبرعين بالبلازما، مشيرا إلى أن المراكز الطبية في (موسكو) بدأت باستخدام طريقة نقل بلازما الدم من المتعافين من "كوفيد-19" إلى المصابين بالفيروس، حيث يشير الخبراء إلى أن الأجسام المضادة الموجودة في هذه البلازما تساعد المصابين على التعامل مع العدوى.

وفي سياق متصل، ذكرت السلطات الصحية بالعاصمة الروسية، أن 84 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا وغادروا المستفيات خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.