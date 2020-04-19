وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بأوقاف الشرقية لصلاته جماعة بجوار المسجد

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة إمام وخطيب بإدارة أوقاف العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، لمخالفته قرار غلق المساجد أو التجمع للصلاة بجوارها.

وبناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والتي أفادت بقيام إسلام حسن محمود حسن، إمام وخطيب بإدارة أوقاف العاشر من رمضان بتجميع عدد من الأهالي وصلاة المغرب بهم أمس السبت، في محيط مسجد واحة الصالحين بالمجاورة 37 بجوار منزله، أنهى وزير الأوقاف خدمة المذكور.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وأكدت الوزارة أنه لا مكان بها لا في المرحلة الراهنة ولا المقبلة لمن يحمل فكرًا متطرفًا أو فكرًا منغلقًا متحجرًا، لإيمانها أن التدين المبني على الجهل أو الهوى والمتاجرة بالدين من أخطر الأدواء.