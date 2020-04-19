«دائرة الثقافة» تمد موعد طلبات برنامج «أضواء على حقوق النشر 2020 » حتى 15 مايو

القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب رقمي تتراوح بين 1000 و2000 دولار أمريكي





أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مواصلة تلقيها طلبات التقديم لبرنامج "أضواء على حقوق النشر" 2020، حتى 15 مايو المقبل.

ويأتي قرار الدائرة انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم الناشرين خصوصًا في ظل الظروف الراهنة، كما يتيح البرنامج للعارضين المسجلين شراء حقوق الترجمة، أو إبرام اتفاقية التحويل إلى كتاب صوتي أو إلكتروني، مع العارضين أو الزوار التجاريين المسجلين الذين عزموا على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020 بحسب البيان الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في الدائرة، إن المضي قدما ببرنامج "أضواء على حقوق النشر" يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، لدعم الناشرين في ظل الظروف الراهنة من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الثقافي.

وأضاف: «دائرة الثقافة والسياحة، عازمة على دعم الناشرين والكتاب والمترجمين وكل أولئك الذين يلهموننا بالكلمة فالثقافة قوة تحصننا من الداخل وتؤدي حاليا دورا أكثر أهمية في مجتمعنا وتوحدنا وتزيد عزمنا، وعندما يتجاوز العالم أجمع هذه المحنة نكون قد نجحنا في حماية ثقافتنا وتحصين قطاعاتنا الإبداعية».

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في وقت سابق التفاصيل المتعلقة بأحكام وشروط الفئتين الجديدتين المدرجتين ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر"، وهما فئة الكتاب الرقمي وفئة الكتاب الصوتي.

وتسعى الدائرة إلى تعزيز انتشار المحتوى العربي ووصوله إلى مختلف فئات المجتمع، والمهتمين بالحصول على المعرفة وتناقلها حيث يشهد قطاع النشر الإلكتروني نموا ملحوظًا، بينما يلقى الكتاب الصوتي رواجًا كبيرًا بين المهتمين بالكتاب والقراءة.

يذكر أن القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب رقمي تتراوح بين 1000 و2000 دولار أمريكي، بينما تتراوح القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب صوتي بين 1500 و2500 دولار.

وللاشتراك في البرنامج، يمكن زيارة صفحة «أضواء على حقوق النشر»، عبر الموقع الإلكتروني لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب "adbookfair.com" ، وملء الاستمارة الالكترونية وإرسالها إلى MAhad@dctabudhabi.ae.

وكان برنامج "أضواء على حقوق النشر" انطلق من خلال منحة الترجمة عام 2009 وساهم في إصدار أكثر من 600 عنوان في مجالات متنوعة تشمل كتب الأطفال، والتعليمية، والتاريخية، والعلوم الاجتماعية، وغيرها من المجالات العلمية والتثقيفية.

وتتراوح قيمة المنح المالية للأعمال المترجمة ما بين 2500 دولار لكتب الأطفال والشباب، و 4 آلاف دولار للكتب العامة، حيث استفاد من المنحة حتى اليوم أكثر من 120 دار نشر، وتمت ترجمة مؤلفات أدبية وكتب موجهة للكبار والأطفال عن اللغات الفرنسية والألمانية والسويدية والإنجليزية وغيرها.