مطران الكنيسة الأسقفية: نصلي من أجل جيش مصر الأبيض وأن يرفع الله الوباء عن العالم

قال مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي الدكتور منير حنا أنيس، إن قيامة المسيح تمثل إنتصار على الموت وهى رجاء نحيا به.

وأضاف خلال قداس عيد القيامة المجيد، دون حضور مصلين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس «كورونا»، أن الرجاء هو الذى نحتاجه فى الوقت الذى يعانى منه العالم من الوباء الجامح الذى أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وأودى بحياة الآلاف، وبه نتوسل إلى الله القدير أن يرفع هذا الوباء.

وأشار: "أنه وقت لكى نفحص أنفسنا وندرك ضرورة التوبة والرجوع الى الله ليساعدنا أن نقوم فوق الخطية والكراهية والطمع والحقد ويخلصنا من خطايانا، انه وقت لنعيد ترتيب أولوياتنا فى الحياة بعد أن أدركنا إن حياة الانسان ما هى الا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل".

وأكد: «أعلم أنه من الصعب أن نحتفل بالعيد في بيوتنا ولا نعرف حتى ما الذي سيحدث في الأيام القادمة بخصوص ما يمر به العالم، لكننا في نفس الوقت نوقن أن الله القادر سيضع حدًا لهذا الوباء، وهو القادر على أن ينهي قلقنا».

وأوضح: "نحن نوجه أعيننا نحو الله القدير، نصلى إلى بلادنا ورئيس بلادنا وكل مساعديه الذين لا يدخرون جهدًا ليضمنوا وقاية الشعب من هذا الوباء الخطر، ونصلى من أجل جيش مصر الأبيض الذين يقفون فى المقدمة وهم يعالجون المصابين بالفيروس غير عابئين بالأخطار من أجل شعب مصر العظيم".