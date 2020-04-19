 بعد انتهاء العزل.. مصريون عائدون من أمريكا يغادرون مرسي علم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد انتهاء العزل.. مصريون عائدون من أمريكا يغادرون مرسي علم

كمال رشاد:
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 1:43 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 1:43 م


غادرت اليوم المجموعة الثانية وعددهم نحو 323 مصريا، من فندق إقامتهم المخصص للحجر الصحي بمدينة مرسى علم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وغادروا في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائبهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودتهم بسلام.

وغادرت المجموعة الثانية للمصريين العائدين من واشنطن قبل أسبوعين، مطار مرسى علم الدولي صباح اليوم، إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، والتى فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت رحلات جوية استثنائية إلى مدينة واشنطن الأمريكية، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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