قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة أتمت استعداداتها؛ للتعامل خلال يوم شم النسيم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى عقد اجتماعات مع مديرية الأمن ورؤساء المدن داخل المحافظة؛ لتنظيم الأمور.

وأضاف «فودة» خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن مدينة شرم الشيخ مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد بها أحد هذا العام، ذاكرًا أن المحافظة قد تواجه مشكلة في التعامل داخل مدينة رأس سدر.

وأشار إلى إصدار تعليمات بعدم عبور أتوبيسات الرحلات ومنع التحركات نحو رأس سدر، فضلًا عن إغلاق المتنزهات والحدائق والشواطئ، موضحًا أن المدينة مفتوحة أمام المواطنين القادمين للشاليهات الخاصة بهم.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن رؤساء المدن منتشرون منذ، صباح اليوم؛ للتأكد من النظافة وتجهيز الشوارع ليوم شم النسيم، معقبًا: «لن يوجد زحام ولا أحد على الشواطئ أو حمامات السياحة، أهلًا وسهلًا بالقادمين ولكن في إطار من الانضباط وعدم وجود تجمعات إطلاقًا».

ولفت إلى مروره على مدينة الطور، أمس السبت، للتأكد من غلق الشاطئ العام والحدائق بشكل كامل، متابعًا: «كل الحدائق والمتنزهات مغلقة، نحافظ على صحة المواطن والدولة، في إطار الضوابط والقانون».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن اتباع إجراءات مشددة يوم شم النسيم، بتطبيق إجراءات الحظر الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، خلال هذا اليوم.

كما أعلن عن الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ؛ لمنع التجمعات خلال شم النسيم، بالإضافة إلى إيقاف كل وسائل النقل العام بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق، وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ؛ للحد من الكثافات.