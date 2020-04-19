31 سفينة بالموانئ الجنوبية لـ«اقتصاية قناة السويس»

استقبل ميناء الأدبية التابع للقطاع الجنوبى بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأسبوع الماضى حتى اليوم الأحد 21 سفينة، منها 8 سفن أمس حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأكد بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن حركة ميناء السخنة سجلت أمس ١٠ سفن منها دخول سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة فحم حمولة 72398طن وسفينة حاويات حمولة 1925 طن ومن المنتظر دخول 6 سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأضاف البيان بالتنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة