آلان جيريس يكشف حقيقة تفاوضه لقيادة منتخب مصر أو الأهلي والزمالك

كشف آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس السابق، عن حقيقة مفاوضاته مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطني، أو تدريب أحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وقال جيريس في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث اتصال مباشر مع الاتحاد المصري، لكن كان هناك بعض الحديث غير الرسمي، وليس مفاوضات مباشرة".

وعن تفاوضه مع الأهلي والزمالك أضاف المدرب الفرنسي: "كان هناك بعض الاتصالات مع الأهلي والزمالك، لكن لم تصل إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة".

وتابع: "لا أفضل أي منهما عن الآخر، هما ناديان كبيران محليا وقاريا، الزمالك يقوده حاليا مدرب فرنسي، وهو نفس المدرب الذي أشرف على تدريب الأهلي في السابق".