 آلان جيريس يكشف حقيقة تفاوضه لقيادة منتخب مصر أو الأهلي والزمالك - بوابة الشروق
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آلان جيريس يكشف حقيقة تفاوضه لقيادة منتخب مصر أو الأهلي والزمالك

علاء العزب
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 11:31 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 11:51 م

كشف آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس السابق، عن حقيقة مفاوضاته مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطني، أو تدريب أحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وقال جيريس في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث اتصال مباشر مع الاتحاد المصري، لكن كان هناك بعض الحديث غير الرسمي، وليس مفاوضات مباشرة".

وعن تفاوضه مع الأهلي والزمالك أضاف المدرب الفرنسي: "كان هناك بعض الاتصالات مع الأهلي والزمالك، لكن لم تصل إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة".

وتابع: "لا أفضل أي منهما عن الآخر، هما ناديان كبيران محليا وقاريا، الزمالك يقوده حاليا مدرب فرنسي، وهو نفس المدرب الذي أشرف على تدريب الأهلي في السابق".


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