زينة رشحتنى للدور بعد مشاركتها فى «أزمة نسب».. ولم أشعر أننى أمثل دلال عبدالعزيز

استراتيجية برامج اكتشاف المواهب تحتاج للتطوير.. لأن الغالبية بيقعدوا فى البيت دون فرصة حقيقية

ــ حققت حلم الطفولة بالعمل فى الإذاعة.. وأتمنى تقديم الفوازير

ــ أستعد لطرح أغنية «أستاذ تمثيل».. وأفكر فى حفلة لايف للجمهور لتسليته فى «حظر التجوال»

ــ ألبومى جاهز للطرح فى عيد الفطر القادم بعد تأجيله بسبب مشاكل إنتاجية.. ويضم 10 أغنيات

ــ غنيت بلهجات مختلفة لأن التجديد مطلوب.. وسجلت ديو باللهجة العراقية مع محمد الفارس

ــ أنا ضد فنانى المهرجانات.. لأنهم أثبتوا أنهم ليسوا على قدر المسئولية خلال أزمة كورونا





تعيش الفنانة رنا سماحة حالة من النشاط الفنى، حيث تشارك فى بطولة مسلسل «جمع سالم» أمام الفنانة زينة، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، كما تستعد لطرح أول ألبوماتها الغنائية فى عيد الفطر القادم بعد طرحها لعدد من الأغنيات السينجل الناجحة.

وكشفت رنا خلال حوارها لـ «الشروق» عن شخصية «رغدة» التى تقدمها فى المسلسل الجديد الذى يسجل رابع أعمالها فى الدراما التلفزيونية، كما توضح أسباب تأجيل ألبومها الأول لأكثر من مرة، ورأيها فى برامج اكتشاف المواهب الغنائية والتى كانت سببا فى شهرتها، بالإضافة لحقيقة تقديمها للفوازير.

ــ فى البداية.. حدثينا عن دورك فى مسلسل جمع سالم؟

سعيدة جدا بالمشاركة للمرة الثانية فى مسلسل مع الفنانة زينة بعد مسلسل «أزمة نسب» وهى التى قامت بترشيحى للدور، بعد أول عمل لى فى دراما وبعدها قدمت مسلسل «النص الثانى»، والجزء الثانى من مسلسل «أفراح إبليس».

وأجسد فى جمع سالم شخصية فتاة محجبة تدعى «رغدة»، واستعددت بشكل جيد للشخصية خلال جلسات عمل جمعتنى بالمخرجة إيمان حداد، كذلك قرأت السيناريو كاملا لمعرفة أبعاد الشخصية خلال أحداث المسلسل.

ــ وهل لديك شروط معينة فى اختيار أدوارك؟

بالتأكيد، اختار الأدوار التى تشبه شخصيتى ولا تخض الجمهور الذى يعرفنى، وأكثر ما اهتم به أن يكون الدور مؤثرا فى الأحداث ولا يعنينى بشكل أو بآخر حجم المشاهد الخاصة بى فى العمل.

ــ نشرتِ صورة جمعتك بالفنانة دلال عبدالعزيز.. فماذا عن كواليس العمل معها؟

هذه المرة الأولى التى أتعاون فيها مع الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، فهى فنانة وإنسانة جميلة ورائعة ولم أشعر أبدا إننى أمثل أمامها للمرة الأولى مما أزال أى رهبة فى المشاهد التى جمعتنا سويا.

ــ وما الإجراءات التى تتبعينها أثناء التصوير بسبب كورونا؟

الجميع يتخذ جميع الاجراءات الصحية، ويتم تعقيم لوكيشن التصوير بشكل مستمر، والكل يرتدى الكمامات، بالإضافة لاستخدام الكحول لتطهير الأيدى، تجنبا لانتشار أى عدوى بين فريق عمل المسلسل، ونحن مستمرون فى التصوير وانتهينا بالفعل من تصوير جزء كبير منه ولا اعتقد أى تأجيل للعمل عن مشاركته فى موسم رمضان المقبل.

ــ من أزمة نسب لجمع سالم.. ما مدى رضاك عن أدائك فى التمثيل؟

خلال الـ 3 أعمال التى قدمتهم حتى الآن، راضية جدا عن أدائى، ودائما ما أحرص على التطوير من نفسى، ودرست فى أكثر من ورشة تمثيل، للوقوف على أى مشاكل اواجهها فى التمثيل والقدرة على تخطيها حتى أكون فى أفضل حالاتى.

ــ قدمتِ أكثر من عمل فى الدراما التلفزيونية.. ماذا عن السينما؟

بالطبع السينما خطوة مهمة لتاريخ أى فنان، واتمنى أن يحدث ذلك قريبا، لكنى مازلت انتظر دورا مناسبا اخوض من خلاله التجربة.

ــ الجمهور عرفك من خلال الغناء.. فهل من الممكن أن يأخذك التمثيل من الغناء؟

إطلاقا، فالغناء هو الحب الأول، والذى أمنحه الكثير من وقتى ومجهودى، لكن لدى شغف دائما بالتمثيل واسعى لتقديم أدوار تضيف لى.

ــ وماذا عن تفاصيل ألبومك الجديد.. ولماذا تأجل لأكثر من مرة؟

بالفعل انتهيت منذ عدة أشهر من ألبومى الأول لكن تم تأجيله لأكثر من مرة، لظروف إنتاجية، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، إذا أصبح الوضع أكثر استقرارا،

والألبوم يتكون من 10 أغنيات، يضم توليفة متنوعة من الأغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم هانى صارو، أحمد حسن رائول، أحمد على موسى، على عبدالسلام، أسامة محرز، مدين، محمد الصاوى، محمد فخرانى، محمد خلف، نادر حمدى، محمد شفيق، طارق توكل، أحمد عبدالسلام، وغيرهم.

ــ ما سر غنائك بأكثر من لهجة عربية خلال الفترة الماضية؟

لأننا نعيش فى عصر يتطلب من الفنان أن يقدم باستمرار أفكارا جديدة ومختلفة حتى يكون له مكان على الساحة الغنائية، وأنا طوال الوقت افكر فى تقديم الجديد واسعى لمعرفة ما يحبه الجمهور، لذا أنا مستمرة حتى الآن بعد خروجى من برنامج ستار أكاديمى، بالرغم من اختفاء زملاء كثيرين عن الساحة بعد انتهاء البرنامج.

كما انتهيت مؤخرا من تسجيل ديو أغنية جديدة باللهجة العراقية يجمعنى بالفنان محمد الفارس، لكن لم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.

ــ وما هو مصير حفلتك فى سلطنة عمان؟

للأسف الحفل تم تأجيله مرتين، كان من المقرر إقامته فى عيد الحب الماضى وتم تأجيله نظرا لحالة الحداد على وفاة السلطان قابوس، وتم تحديد إقامته فى عيد الأم لكن تم تأجيله لأجلٍ غير مسمى بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ــ هل تفكرين فى تقديم حفل أون لاين مثلما حدث مؤخرا من قبل عدد من الفنانين؟

بالفعل أفكر جديا فى ذلك، وسعيدة بالفكرة لأن الفن موجود لامتاع وتسلية الناس، ومساعدتهم فى الخروج من المناخ السلبى والكآبة، وأنا من الفنانين الحريصين على التواجد مع الجمهور من وقت لآخر «لايف» للغناء والتحدث معهم، بالإضافة لاستخدامى تطبيق «تيك توك» فى فيديوهات بطريقة كوميدية للمزح مع الجمهور.

وخلال الفترة الحالية افكر فى طرح أغنية جديدة لتسلية الجمهور بعنوان «أستاذ تمثيل» كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخرانى، وتوزيع زيزو فاروق.

ــ شاركت فى ستار اكاديمى.. هل ترين أن برامج اكتشاف المواهب خطوة مهمة؟

بالتأكيد كانت خطوة مهمة فى معرفة الجمهور بالمواهب الغنائية الجديدة وصنعت جمهورا كبيرا فى جميع أنحاء الوطن العربى، لكن من وجهة نظرى حاليا أصبحت لا تقدم جديدا، خاصة أنها تخرج مواهب كثيرة كل عام، وفى النهاية الغالبية بيقعدوا فى البيت دون فرصة حقيقية على الساحة الغنائية، لذا أرى أن استراتيجية برامج اكتشاف المواهب تحتاج للتغيير، وتهتم بالمواهب فيما بعد البرنامج ولا تنتهى مع انتهائه، لأننا خرجنا لقينا فجأة جمهورا ضخما ومحسوبين على الوسط الفنى بدون خبرة وفى ظل ظروف إنتاجية صعبة للغاية.

ــ وماذا عن اتجاهك مؤخرا للعمل الإذاعي؟

العمل الإذاعى كان حلما منذ الطفولة وبعد مشاركتى فى برنامج «ستار أكاديمى» أتيحت لى أكثر من فرصة للعمل كمذيعة منها عبر شاشة cbc، برنامجى «أجمل سنين عمرنا» و«الستات ما يعرفوش يكدبوا»، حتى جاءت الفرصة لتقدم برنامج عن الغناء مع صديقى الفنان مينا عطا عبر إذاعة 9090، واستطعنا على مدار 3 سنوات تقديم برنامج ناجح وسط فطاحل المذيعين وحصلنا على أكثر من جائزة كأفضل برنامج إذاعى.

ــ وهل بالفعل عرض عليك تقديم فوازير؟

لا، لكن الفوازير هى حلم حياتى، خاصة أننى لدى موهبة الغناء والتمثيل والاستعراض، لكن إنتاجيا الموضوع صعب ومكلف للغاية، لكن اتمنى أن تعود مرة أخرى ويكون هناك فرصة للمشاركة بها.

ــ كان لك تجربة أغنية للأطفال بعنوان «هاى» فهل تفكرين فى تكرار التجربة؟

بالفعل اتمنى تكرار التجربة، وأقدم ألبوما غنائيا للأطفال، وكنت سعيدة بنجاح الأغنية وردود الأفعال كانت جيدة.

ــ ومع من تحبين تقديم دويتو؟

هناك أصوات كثيرة اتمنى أن يجمعنا دويتو، منهم الفنان محمد حماقى الذى سعدت كثيرا بمشاركته أغنية «يا ستار» فى إحدى المناسبات التى جمعتنا خلال الفترة الماضية.

ــ وما رأيك فى نوعية أغانى المهرجانات؟

فى الحقيقة، أنا كنت معهم طول الوقت لأن الناس أحبتهم ونجّحتهم، لكن مؤخرا شوفت فيديوهات لهم كفنانين مهرجانات أثبتوا من خلالها إنهم ليس على قدر المسئولية المجتمعية إنهم يكونوا قدوة للناس، لأن الفنان قدوة ولازم يكون قد المسئولية، ولو حتى هم ليسوا مثقفين أو لديهم وعى أو دراية إنهم يطلعوا يتكلموا أو يوجهوا الناس ما يطلعوش يقولوا للناس أشياء خاطئة، لذلك أنا حاليا ضدهم 100% لأنهم غير مؤهلين اخلاقيا انهم يكونوا نجوم وقدوة للشباب.

ــ بعض الفنانين هاجموا تقصير الاعلام فى الاهتمام بأعمالهم الفنية.. ما تعليقك؟

بعيدا عن أى شىء، أرى أن الوسط الإعلامى والفنى لديه مشكلة ما يسمى بالواسطة أو الشللية، وجميعنا نواجه هذه الأزمة التى تتسبب أحيانا فى الاهتمام بالبعض ومنحهم فرصا على حساب الآخرين.