

ملايين الطلاب انتهوا من الأبحاث في ثلاثة أيام والمطالبة بالغائها غير منطقي



قال الدكتور طارق شوقي إن المشروعات البحثية تم إعدادها بشكل متدرج علميا، والمشروع هو البديل لامتحان الصف الدراسى الثاني، ويحق للطالب عمله من المنزل مع أصدقائه، أو أهله، فهو عبارة عن موضوع إنشاء، أو بمعنى أصح موضوع تعبير، هذا ليس امتحانا، فقط نريد معرفة نقاط ضعف وقوة الطالب، فى أى شيء نجح، وفى أى شيء مقصر، وهذا لا يعنى أننا سوف نعاقبه بالرسوب حتى لو هناك أخطاء.

وأكد شوقي، في رسالة صوتية عبر فيسبوك، أنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريق معلمى الفصل حتى لا يتخوف أحد، وبالتالى لا يجب أن يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروع، والحقيقة أن البعض هو من يذهب بأقدامه إلى طريق الابتزاز، قائلا: حتى لو كنت مليونير لا تدفع مقابل المشروع، لأنك بهذه الطريقة تعلم الطالب بأن الغش حلال، وأن ينجح بدون تعب، وهذا لن يخلق مواطنا صالحا.

وتساءل الوزير: "هل الوزارة تعطى شهادة بالكذب؟ وهل البعض يطالب بذلك؟. إذا كنا نتحدث عن تكافؤ الفرص لماذا نوازى المجتهد بمن غش، فكرة التحايل على كل شيء نحن من نعلمها للأولاد وهناك جزء مرتبط بالتربية الأسرية، والمفروض ألا يكون تقييم المشروعات فى صورة أرقام، بل فى صورة روشتة لقياس مستوى الطالب".

وأوضح شوقي أن معلم الصف خلال العام المقبل سوف ينظر إلى هذه الروشتة، أو بمعنى أصح التقرير الخاص بمستوى الطالب، ويتابعه معه على هذا الأساس، وفكرة المشروع هامة جدا لنمو الطالب تعليميا، فمثلا نقول إن اليابان كوكب آخر، لكنها فى الحقيقة كوكب مجتهد وملتزم وأمين.

وقال الوزير: المطالبة بعد كل هذا الجهد من الدولة، بإلغاء الأبحاث، هذا غير منطقى بالمرة، لا نطلب الكمال، بل نطلب الحد الأدنى من الجهد، وهناك ملايين الطلاب انتهوا من الأبحاث خلال ثلاثة أيام، ومن يمتنع عن الأبحاث سوف يدخل الدور الثاني، فإذا امتنع أو غش أو سرق، سوف يعتبر راسبا فى الفصل الدراسى الثاني، لأن القانون يقول ذلك.

وأضاف أن هناك مساحة زمنية كافية لإنجاز المشروعات، فالدولة تسعى بكل جهد للتوفير على الناس الأموال التى كانت تطحن الأسر المصرية، والطالب لا يحتاج الدفع لدرس أو مشروع، فالطفل قادر ولا تفترض فيه عدم القدرة، وإذا كانت لديه مشكلة فوظيفة الوزارة أن تساعده، وسوف تساعده.

وتابع: "أنا مش عايز رسالة دكتوراة، سيب الطالب يعمل اللى هو عايزه واحنا عارفين اننا بنكلم طفل فى رابعة ابتدائي"، مضيفا "لا يمكن نرضى جميع الناس، هناك من يريد التعلم، وهناك من يرفض التعلم، ومن يرفض عليه ترك الفرصة لغيره، وليس من العدالة أن تعطى كل الإمكانيات لشخص ليس لديه الرغبة".

وأكد أن الوزارة لن تعطى أكثر من ذلك، وأتمنى أن نتوقف عن هذا الجدل، والأبحاث أمر منتهي، وهناك من يدرس فى مدرسة لغات ويطلب كتابة البحث باللغة العربية، فلماذا دخل هؤلاء مدارس لغات؟.. لو أدرس فى مدرسة لغات، يجب الكتابة باللغة الإنجليزية، مع بعض العبارات العربية، لكن اللغة ليست هى الأساس، بل القدرات والجهد، موضحا أنه أن أقرت الجامعات مشروعات الأبحاث، فنحن نعد الطالب فى المدرسة لما هو قادم، كما أن الجامعات أقرت التعليم عن بعد ونحن نقوم بتحضير التلاميذ لهذا".

وأضاف أن المشروع لكل المواد، وليس هناك أسهل من ذلك ورغم ذلك البعض يطالب بإلغاء الأبحاث، وهذا غير منطقى لأننا فى هذه الحالة لن نتأكد أن الطالب لديه ما يؤهله للصف الأعلى، والمشروع باختصار محاولة لتخفيف والتسهيل".