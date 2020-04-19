 انتقادات لرئيس وزراء إسبانيا على خلفية خططته لتمديد إجراءات الإغلاق - بوابة الشروق
الأحد 19 أبريل 2020 5:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

انتقادات لرئيس وزراء إسبانيا على خلفية خططته لتمديد إجراءات الإغلاق

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 5:13 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 5:13 م

تعرضت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد لانتقادات على خلفية خطط لتمديد الإغلاق المفروض على البلاد لمدة أسبوعين، حتى في ظل استمرار تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويتعين أن يصدق البرلمان على طلب رئيس الوزراء الإسباني بيدو سانشيز لتمديد الإغلاق حتى 9 مايو المقبل، ويبدو أن الموافقة على الطلب مؤكدة تقربيا في ظل دعم المعارضة لهذه الخطوة.

وقالت صحيفة إل موندو في مقالها الافتتاحي اليوم إن إسبانيا كانت آخر دولة في العالم تخرج من إجراءات الإغلاق، مضيفة أن سانشيز " تجنب أي تفاصيل" حول كيف سوف يتم رفع الإجراءات.

وقد سجلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 4000 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 196 ألف إصابة. وقد تراجع معدل ارتفاع الاصابات إلى نحو 4ر2% بعدما كان 20%.

ويذكر أن إسبانيا تعد ثالث أكثر دولة في العالم تضررا من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك