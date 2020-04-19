فرض الحجر الصحي على 800 منزل بقرية كفر جعفر في الغربية

فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حجرا صحيا على 800 منزل، يقطن بها نحو 12 ألف نسمة في قرية كفر جعفر، بمركز بسيون، وذلك بعد ظهور 12 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وقال سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وقطور بالغربية، إن الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قررت فرض حجر صحي على 12 ألف نسمة من أهالي قرية كفر جعفر، التابعة لمركز بسيون، بنحو 800 منزل، وذلك بعد إصابة 12 من أهالي تلك المنطقة بفيروس كورونا.

وأوضح أن هناك دورا إيجابيا يقوم به شباب القرية من حيث توفير المساعدات وتوفير كافة مستلزمات الحياة للمنطقة التي تم فرض الحجر الصحي عليها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، بجانب انتشار فرق الطب الوقائي وأعمال التعقيم والتطهير في القرية للقضاء على فيروس كورونا.