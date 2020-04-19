رئيس جامعة الإسكندرية: 25% نسبة الاقتباس المسموح في الأبحاث الطلابية

قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، إن نسبة الاقتباس المسموح بها في أبحاث طلاب سنوات النقل بالكليات لن تزيد عن 25% من إجمالي المادة البحثية المقدمة من الطلاب.

وأضاف الكردي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تحديد تقديم البحث أو الامتحان الإلكتروني سيكون وفق طبيعة المادة، مع شرط ضرورة توفر البنية التكنولوجية بالجامعة، مشيرا إلى أن مجلس القسم المختص هو من يحدد آلية تقييم الطلاب سواء من خلال المواد البحثية أو الامتحانات الإلكترونية.

وأشار الكردي إلى أنه سيتم إخطار الكليات والأقسام وتحديد آلية التقييم بكل كلية قبل نهاية 31 مايو المقبل، متابعا أن الجزء النظري من طلاب الكليات العملية سيتم معاملته بنفس طريقة التقييم بالأوراق البحثية ولكن العملي سيتم بعد انتهاء وقف الدراسة.

ونوه رئيس الجامعة بأن المجلس الأعلى للجامعات سيحدد خلال الشهر المقبل الإجراءات لطلاب السنوات النهائية المؤجلة امتحاناتهم.