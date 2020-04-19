جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية في مالي رغم تفشي كورونا ومخاوف أمنية

توجه الناخبون في مالي اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا ووجود مخاوف أمنية، في تلك الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

ويحق لأكثر من 6ر7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار الفائزين بـ 125 مقعدا لم يتم حسمها. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل.

وخلال التصويت، جرى توزيع كمامات مجانا في لجان الاقتراع، تماشيا مع حملة "مالي واحد، وكمامة واحدة ضد كوفيد-19". وكان تم الإعلان عن الحملة من جانب الرئاسة الشهر الماضي في إطار الإعداد للانتخابات.

وقال عبدالله تراوري الذي أدلى بصوته في منطقة بوزولا بالعاصمة باماكو إن "الكمامة تعيد الطمأنينة، وتجعل من الممكن تجنب انتشار مرض كوفيد-19".

وقالت فاطماتا ديالو إنها "كانت سعيدة بأنها قادرة على التصويت بالكمامة"، مضيفة أنها يمكن أن تؤدي واجبها المدني بدون أي خطر على نفسها وعلى الآخرين.

وتشمل الإجراءات الصحية المطبقة أطقم أدوات لغسل الأيدي في كل لجنة اقتراع، مع توافر مطهرات الكحول للأيدي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قواعد التباعد الاجتماعي كانت مطبقة، لكن لم يكن يتم الالتزام بها دائما.

ويأتي إجراء هذه الجولة من الانتخابات رغم إعلان مالي تسجيل 171 حالة إصابة بكورونا و13 حالة وفاة.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات في 29 مارس، بعد أربعة أيام فقط من اختطاف المرشح الرئاسي السابق زعيم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية المعارض إسماعيل سيسي. وكان سيسي وفريقه قد اختفوا في منطقة تمبكتو خلال فعالية انتخابية.

ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه.

ورغم اختطافه، فقد تم انتخابه ممثلا عن دائرة انتخابية بمنطقة تمبكتو.

وكان رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا قال قبل أسبوع إنه سيُطلب من الناخبين غسل أيديهم والتباعد فيما بينهم لمسافة متر واحد على الأقل عند الإدلاء بأصواتهم.