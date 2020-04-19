الأردن يعدل إجراءات الحظر في محافظات الكرك والطفيلة ومعان

أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، تعديل إجراءات الحظر في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ابتداء من الأربعاء المقبل، بنفس إجراءات الحظر في العقبة.

وأكد «العضايلة»، نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربعة بحزم والعودة الى الوضع السابق.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 162 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليوني إصابة.