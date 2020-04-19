 الأردن يعدل إجراءات الحظر في محافظات الكرك والطفيلة ومعان - بوابة الشروق
الأحد 19 أبريل 2020 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الأردن يعدل إجراءات الحظر في محافظات الكرك والطفيلة ومعان

وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايل
وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايل
هديل هلال
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 7:47 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 7:47 م

أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، تعديل إجراءات الحظر في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ابتداء من الأربعاء المقبل، بنفس إجراءات الحظر في العقبة.

وأكد «العضايلة»، نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربعة بحزم والعودة الى الوضع السابق.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 162 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليوني إصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك