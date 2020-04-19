فيكتوريا بيكهام تسرح 30 عاملا بشركتها بسبب فيروس كورونا

ذكرت تقارير -اليوم الأحد- أن مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام قررت تسريح 30 عاملا بدار أزيائها.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العاملين بدار الأزياء تلقوا خطابا يشير إلى أنهم سوف يحصلون على 80% من مرتباتهم من الحكومة، وفقا لخطة وزير الخزانة ريشي سوناك التي تقضى بمساعدة الشركات خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن فيكتوريا سوف تكمل ما كان يتقضاه العمال من مرتبات بدفع الـ20% المتبقية من خلال حزمة دعم، على الرغم من أنها غير ملزمة بفعل ذلك.

وأكد متحدث باسم فيكتوريا أنه "حتى الآن" سوف يتم تسريح الـ30 عاملا لمدة شهرين.