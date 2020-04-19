ضبط 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 214 مخالفة تموينية متنوعة؛ وذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

وأوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 132 محضرًا لمخالفات عدم إعلان أسعار، 20 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، 10 مخالفات مخابز مغلقة، 9 مخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير، 8 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 7 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 6 مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 6 مخالفات سلع منتهية الصلاحية، 5 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 4مخالفات عدم وجود ميزان، 2 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل ، 2 مخالفة نقص وزن ، مخالفة واحدة توقف عن الانتاج ، مخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بالسجل 21 بترول ، مخالفة واحدة مستودع بوتاجاز مغلق.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى قيام حملة تموينية اليوم بمدن المحافظة نجحت في تحرير المحضر رقم 241 ج.أ.د.ط لسنة 2020 بمركز فرشوط حيث تم ضبط 100 قطعة غيار مجهولة المصدر بمحل أدوات كهربائية، وتم تحرير المحضر رقم 395 ج.أ.د.ط لسنة 2020 بمركز نجع حمادي حيث تم ضبط 51 كرتونة حلوى مجهولة المصدر، كما تم تحرير المحضر رقم 5763 ج.أ.د.ط لسنة 2020 بمركز أبوتشت حيث تم ضبط 10كجم لحوم منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 16 محضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 4 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 4 مخالفات بماكينة إنتاج خبز، 2 مخالفة مخبز مغلق، 2 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، مخالفة واحدة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، مخالفة واحدة نقص وزن رغيف الخبز.