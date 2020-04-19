الجيش الألماني يرجئ تدريبه الأساسي بسبب جائحة كورونا

أرجأ الجيش الألماني تدريبه الأساسي بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال أولريش باومجيرتنر، مفتش الخدمة الطبية إن "جمع المجندين في مواقعنا في منطقة ضيقة، سيكون أمرا خطيرا للغاية الآن"، وذلك في إشارة إلى فيروس كورونا شديد العدوى.

وأضاف باومجيرتنر أن المجندين "الذين تم تعيينهم كتابيا بحلول مطلع أبريل الجاري، سيظلون في منازلهم تحت شروط معينة وسيبدأون تدريبهم الأساسي في مطلع يونيو المقبل على أقرب تقدير".

وتابع الطبيب العسكري: "نحن نحاول الآن من خلال التعليم الإلكتروني، تعليمهم أمورا أساسية مثل قانون الجنود والقانون العسكري".

وأشار باومجيرتنر إلى أن التدريب الأساسي سيتم تقليصه من ثلاثة أشهر إلى ستة أسابيع، مع إمكانية استغلال أيام العطلات الأسبوعية في بعض مراحله، ولفت إلى أنه سيكون هناك تدريب مكمل في النهاية، وقال :" سنجعل المجندين الذين سيتم ضمهم بحلول مطلع يوليو المقبل، يبدأون تدريبهم في مطلع أغسطس المقبل، واعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل سيبدأ مرة أخرى التدريب الأساسي لمدة ثلاثة أشهر".

وأعرب باومجيرتنر عن اعتقاده بأن العامل الحاسم في التحكم في الجائحة سواء داخل الجيش أو في المجتمع، يتمثل في ضرورة تطوير وتوفير الاختبارات السريعة واختبارات الأجسام المضادة خلال الأشهر المقبلة، وذلك من أجل الاكتشاف السريع للحالات شديدة الإصابة والحالات التي لديها مناعة في كل أنحاء ألمانيا.

يذكر أن الجيش يعين في كل دفعة تعيينات ما يتراوح بين 2500 إلى 4000 مجند، وأشار باومجيرتنر إلى أن هناك تأرجحا قويا في حجم التعيينات على مدار العام (التعيين كل ثلاثة أشهر).

ويضم الجيش الألماني نحو 180 ألف جندي يخدمون بشكل تطوعي حيث إن ألمانيا قد علقت التجنيد الإجباري.