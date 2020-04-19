التعليم تعلن تفاصيل البحوث التطبيقية لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم، انه تم الانتهاء من تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته، على أن يتم إعلان هذه البحوث تباعًا بدءًا من غدا الأحد وحتى الخميس 23 أبريل أي خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الوزير بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل لنوعيات التعليم الفنى المختلفة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://portal.moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com

وقد بلغ العدد الإجمالي للبحوث التطبيقية لجميع النوعيات والتخصصات إلى 1288 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا موزعة كالتالى: 1007 للتعليم الصناعي- 45 للتعليم التجاري- 30 للتعليم الزراعي- 121 للتعليم الفندقي- 85 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلاً عن البحوث التطبيقية الخاصة بالتعليم المهنى وبطلاب الدمج.

وأعلنت الوزارة عن الإرشادات والإجراءات التالية لطلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة كالتالى:

- على الطالب أو (مجموعة الطلاب المشاركة كمجموعة واحدة بحيث لا تتعدى 5 طلاب) أن يختار بحث تطبيقى واحد فقط من الأبحاث المطروحة ( فى حالة وجود أكثر من بحث)

- يجب على كل طالب أن يدرس موضوع البحث التطبيقى وقراءته بطريقة متأنية وتدوين ملاحظاته على عناصر البحث.

-يجب على كل طالب أن يدرس العناصر الموجودة بالبحث والتي تعد عناصر استرشادية له، وعليه أن يستكملها ويصيغ أية عناصر إضافية يري ضرورة ضمها للبحث.

- يقوم الطالب بإعادة ترتيب عناصر البحث ترتيبًا منطقيًا، ويجمع المادة العلمية التى تغطى جميع العناصر والتى ترتبط بالمواد الدراسية التي درسها من المصادر المختلفة المتاحة له مثل: المكتبه الإلكترونية لبنك المعرفة https://study.ekb.eg والكتب الدراسية والمراجع المتاحة.

- يقوم الطالب باختيار عنوان شيق للبحث إذا لم يكن العنوان معطى، كما يقوم بإعداد مقدمة توضع فى بداية البحث توضح أهمية البحث، ويشرح ويصيغ المادة العلمية التي جمعها بأسلوبه صياغة لغوية سليمة تعكس مدى تمكنه من اللغة العربية.

- لابد أن يكتب الطالب المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية، كما يجب أن يستعين بالإحصائيات والصور المعبرة، مع إمكانية عمل عرض تقديمى مصاحب PowerPoint presentation يقدم مع البحث فى صورة ملف إلكتروني ويسلم على CD.

- يقوم الطالب بحل التمارين والأسئلة التى يتضمنها البحث كتطبيقات على بعض الموضوعات التى درسها، كما عليه أيضًا إعداد الرسومات الهندسية والتصميمات، وما يصاحبها من عمليات حسابية اعتمادًا على القوانين ذات العلاقة بموضوع البحث.

- يسجل الطالب فى نهاية البحث جميع المراجع والمصادر التى استخدمها في إعداد البحث.

ويجب توافر الشروط التالية في البحث:

1- صفحة الغلاف: يلتزم الطالب بإعداد صفحة غلاف البحث وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني والذى يتضمنه هذا البيان

2- عنوان البحث: يجب أن يبتكر الطالب عنوان شيق للبحث التطبيقي إذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث.

3- يجب أن يحتوي البحث علي مقدمة تتضمن أهمية البحث.

4- يجب أن يتضمن البحث العناصر الرئيسية وشرح مبسط لها بأسلوب الطالب.

5- موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقى

6- يجب علي الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث

7- يجب علي الطالب كتابة المراجع والمصادر التى تم الاستعانة بها.

8- يمكن أن يشمل أيضًا البحث التطبيقى، وفقًا لطبيعته: خطوات إجراء البحث - القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج - رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات - رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد و مقياس الرسم.

وأوضحت الوزارة ضوابط تسليم البحوث التطبيقية، كما يلى:

1- يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملاءه ولن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب وطباعتها.

2- يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط: http://studea.emis.gov.eg/

3- يقوم الطالب بعد كتابة البحث بخط اليد بتحويله إلى صيغة pdf من خلال جهاز Scanner.

4- يقوم الطالب برفع نسخة البحث بصيغة pdf على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه.

5- فى حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، ويقوم بتسليم أصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسئول بالمدرسة.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل البحوث التطبيقية لكافة نوعيات وتخصصات التعليم الفني كما يلى:

التعليم الزراعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية يوم الأحد 19 إبريل .

التعليم التجاري أحد أيام 20 أو 21 إبريل .

التعليم الفندقي أحد أيام 21 أو 22 إبريل .

التعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 إبريل.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم تسليم البحوث التطبيقية خلال الفترة من 7-15 يونيو ، أي أنه متاح أمام الطالب فرصة سبعة أسابيع تقريبًا للانتهاء من إنجاز البحث التطبيقى وتسليمه.